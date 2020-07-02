Добрый день. Необходимо разработать веб интерфейс для удобного взаимодействия сотрудников друг с другом. А именно интерфейс и бот должны стать связующими звеньями между всему сотрудниками. Бюджет скромный, поэтому просьба не загадывать баснословных денег, у нас ...
Настроить Asterisk на сервере
Здравствуйте, пишите у кого есть опыт подобной работы и сможет помочь.
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