Настроить Asterisk на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1260 просмотров

Здравствуйте, пишите у кого есть опыт подобной работы и сможет помочь.

Asterisk
5 лет назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Анатолий
 
65 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад