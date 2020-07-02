Мелкие правки на сайте

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Закрыт3 заявки326 просмотров

Добрый день, есть небольая задачка, нужно сменить вопросы на сайте React Native https://brotestim.com/

И сменить досутпы к серверу. Что будет по цене?  

React Native
5 лет назад
Duunia
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