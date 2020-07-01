На базе a-parser реализовать съем позиций Я и G с сохранением в BQ

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Закрыт1 заявка836 просмотров

Необходим парсер позиций сайта Яндекс и Google с сохранение в таблицу Google BigQuery. Реализовать нужно на NodeJS.

Есть список ключевых слов, позиции по которым необходимо отслеживать. Необходимо в настройках указывать вспомогательный (технический) аккаунт Google, которому выдан доступ к проекту-датасету-таблице. В настройках также необходимо указывать куда именно в BigQuery записывать результаты парсинга.

Таблица предположительно должна выглядеть так:

|Ключевая фраза|Сайт|Поисковая система|Позиция|Дата-Время|

Node.js
5 лет назад
Tankward
Сергей 
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Иван
 
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