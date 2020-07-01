Задача: Квиз из 3 шагов. Размещаться будет на Tilda. Можно сверстать в HTML и вставить в ZeroBlock Tilda. Можно делать непосредственно в ZeroBlock, главное, чтобы код был рабочим и адаптивным под мобильные ...
На базе a-parser реализовать съем позиций Я и G с сохранением в BQ
Необходим парсер позиций сайта Яндекс и Google с сохранение в таблицу Google BigQuery. Реализовать нужно на NodeJS.
Есть список ключевых слов, позиции по которым необходимо отслеживать. Необходимо в настройках указывать вспомогательный (технический) аккаунт Google, которому выдан доступ к проекту-датасету-таблице. В настройках также необходимо указывать куда именно в BigQuery записывать результаты парсинга.
Таблица предположительно должна выглядеть так:
|Ключевая фраза|Сайт|Поисковая система|Позиция|Дата-Время|
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