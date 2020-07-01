Подключение онлайн-кассы к платежной системе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка351 просмотр

Добрый день. Требуется доработка текущего функционала платежной системы (на Yii). Интеграция с онлайн-кассой приема платежей. Реализация процесса получения чеков от онлайн-кассы и передачи их партнерам.

Yii
5 лет назад
Duunia
Виктор 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад

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