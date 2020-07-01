Скопировать сайт на wordpress

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Закрыт19 заявок886 просмотров

Необходимо полностью скопировать сайт и перенести его на хостинг заказчика.

Доступа к админ панели и хостунгу сайта который нужно скопировать нет.

Права доступа к хостингу будут переданы выбранному исполнителю.

Адрес сайта - rollor.com

Результатом работы должен быть сайт на CMS Wordpress полностью идентичный rollor.com на хостинге заказчика.

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