Редирект со своим реферером

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Закрыт3 заявки608 просмотров

Необходимо подменить реферер при отправке данных на другой сайт через форму, либо выводить нужную страницу курлом с заголовками

5 лет назад
guest_15832152589421
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
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Аркадий
 
24 года
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Кирилл
 
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5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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