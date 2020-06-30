Добрый день! Требуется удаленный symfony разработчик в команду на единичный проект. Ваш уровень middle+. Проект из себя представляет личный кабинет с правами, графиками.
Редирект со своим реферером
Необходимо подменить реферер при отправке данных на другой сайт через форму, либо выводить нужную страницу курлом с заголовками
Заявки фрилансеров
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