Полу-fullstack разработчик symfony

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Закрыт6 заявок1033 просмотра

Добрый день!

Требуется удаленный symfony разработчик в команду на единичный проект. 

Ваш уровень middle+.

Проект из себя представляет личный кабинет с правами, графиками.

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