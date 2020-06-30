Создать серверную часть REST API на Laravel - срочно! + документацию к API Методы которые нужны - совместно согласуем бюджет 100$ срок 2 дня Оплата по факту готовности Оставляйте Ваш телеграмм
Полу-fullstack разработчик symfony
Добрый день!
Требуется удаленный symfony разработчик в команду на единичный проект.
Ваш уровень middle+.
Проект из себя представляет личный кабинет с правами, графиками.
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