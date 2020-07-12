Создание личного кабинета для сайта

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  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки503 просмотра

﻿Создание личного кабинета задание тут   https://docs.google.com/document/d/1P82KYZakFA5VsR0RPNVgubkinaN9Rhv40yZzaH4QZ5s/edit?usp=sharing

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Вопросы:

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Процесс работы Безопасная сделка или по Факту  

5 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Bekbussyn
Алдияр 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$100
4 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Адекватный, лояльный и честный заказчик. Ясно и понятно расписывает требования по работе.

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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Bekbussyn
Алдияр 
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