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Создание личного кабинета для сайта
Создание личного кабинета задание тут https://docs.google.com/document/d/1P82KYZakFA5VsR0RPNVgubkinaN9Rhv40yZzaH4QZ5s/edit?usp=sharing
Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам
Вопросы:
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Процесс работы Безопасная сделка или по Факту
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