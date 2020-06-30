Добавить отзывы на сайте (Wordpress)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок389 просмотров

Реализовать отзывы на сайте:

1) добавить новый тип записей, рубрик, меток, см прикр файл. 

2) добавить возможность публикации отзывов без админки.

Сроки договорные, цена 200 $, жду ваших предложений

WordPress
5 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Алтын
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
5 лет назад
Ксения
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад