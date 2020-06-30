Приветствую! Необходима настройка ПО для поиска и индексации по данным из БД MySQL 5.7 (8 таблиц). Фронтенд уже готов, никакой работы не требуется. Бекенд – тоже готов, ...
Разработка чат бота для Телеграм канала
Требуется разработка чат бота для Телеграм канала техподдержки, обычное обращение туда происходит когда пользователь регистрировался через зеркало Джойказино, бот должен описывать что такое зеркало и другую информацию (текст готов, нужно только интегрировать эти данные в бота). Так же бот должен отправлять подписанным пользователям новости сайта.
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