Разработка чат бота для Телеграм канала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок556 просмотров

Требуется разработка чат бота для Телеграм канала техподдержки, обычное обращение туда происходит когда пользователь регистрировался через зеркало Джойказино, бот должен описывать что такое зеркало и другую информацию (текст готов, нужно только интегрировать эти данные в бота). Так же бот должен отправлять подписанным пользователям новости сайта.

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AnKor92
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