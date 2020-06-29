Вывод сортировки на друпал

Добрый день есть сайт на друпал в админке сделан фильтр по анкетам http://prntscr.com/t8fcsc

нужно точно такой же фильтр вывести во фронтендт на главную страницу

Вывод должен быть через выпадающий список без лишней кнопки применить.

Потом такой же функционал вынести на второй сайт, там полная копия.

Адрес сайта видно на скрине.