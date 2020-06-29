Доработать сайт на OpenCart

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки652 просмотра

Добрый день, требуется добавить новые разделы на сайт new.est-smt.ru

(разверстать и запрограммировать) разделы "Услуги и сервис", "Технологии", страница товара, добавить ссылки на главную

пример страниц новых разделов:

https://drive.google.com/drive/folders/1I5a8giubvV4aNh5eMHmx7AH6ZEC5VQfa

Opencart
5 лет назад
loop99
37 лет
6 лет в сервисе
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Заявки фрилансеров

Павел
 
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Дмитрий
 
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