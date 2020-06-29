OpenCart 2. Установить гугл-каптчу или другую на регистрацию и вход

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Закрыт4 заявки536 просмотров

На сайте идет постоянная регистрация роботов. Нужно установить гугл-каптчу или другую на все формы входа, регистрации и отзывов

Opencart
5 лет назад
Drude
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Заявки фрилансеров

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