Здравствуйте, ТЗ ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы с данным движком и сможет помочь.
OpenCart 2. Установить гугл-каптчу или другую на регистрацию и вход
На сайте идет постоянная регистрация роботов. Нужно установить гугл-каптчу или другую на все формы входа, регистрации и отзывов
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