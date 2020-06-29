Добавить функцию отправки pdf книги после оплаты в робокассу.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки543 просмотра

Добавить функцию отправки pdf книги после оплаты в робокассу.

При оплате книга скачивается.

5 лет назад
guest_15934174650231
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Заявки фрилансеров

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