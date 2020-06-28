Перетянуть дизайн магазина + собрать мобильную версию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки714 просмотров

Нужно перетянуть дизайн интернет-магазина (готовая верстка есть) и собрать мобильную версию на бустрапе 4 версии. 

CMS ocStore 2.3.0.2

Срок 30 дней.

Стоимость пишите в заявке (космонавтов прошу не напрягаться).

ocStore
5 лет назад
original77
Рамиз 
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