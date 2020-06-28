Нужно создать телеграмм-бот. Нужен бот для обмена криптовалют в ручном режиме. Условно, пользователь выбирает направление обмена, получает наши и оставляет свои реквизиты, эти реквизиты должны попасть администратору, который в ручном режиме обрабатывает заявку.
Перетянуть дизайн магазина + собрать мобильную версию
Нужно перетянуть дизайн интернет-магазина (готовая верстка есть) и собрать мобильную версию на бустрапе 4 версии.
CMS ocStore 2.3.0.2
Срок 30 дней.
Стоимость пишите в заявке (космонавтов прошу не напрягаться).
Заявки фрилансеров
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