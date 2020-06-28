Исправить ошибку 500, возникшую при переносе сайта на другой хостинг.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка264 просмотра

Сайт на Joomla. После переноса файлов и базы данных на другой хостинг начал выдавать 500 ошибку. 

Запись из файла логов - PHP Warning: Creating default object from empty value \libraries\src\Application\SiteApplication.php on line 541

Нужно исправить эту проблему и оживить сайт.

JoomlaPHP
5 лет назад
lenit
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Александр профессионально и быстро смог найти ошибку. Все адекватно объяснил и исправил. И в общении очень приятный, спокойный и терпеливый. Рекомендую, даже очень.
Высочайший уровень коммуникации, моментальная оплата и не тривиальная задача по проекту. Спасибо!!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад