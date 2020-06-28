Доработка сайта Woocommerce (Wordpress) - 3 дня

Привет, опытному исполнителю на wordpress

нужно доделать сайт, мой человек в командировке:

Woocommerce

Дизайн сайта пригодится в деталях только (мелочи), но кидаю, что бы было понятно какие области поправить https://www.figma.com/file/PAWF4nyXwCl4YUUMbTTSrZ/Sigma-AM?node-id=0%3A1

Сам сайт: test23.startnova.ru

1) http://test23.startnova.ru/zapchasti Вывести теги и сортировка

2) https://prnt.sc/t2bpai у нас 2 варианта выдачи товара ( нужно что бы было реализовано)

3) https://prnt.sc/t2bpu2 страницу товара стилистически подправить и не выведено количество и увеличение нормально фото

4) http://test23.startnova.ru/?s= - страница поиска криво работает ( в верхнем меню поиск если нажать) выровнять просто)5) сделать правки по верстке и в мобильном

6) сделать заливку товара через плагин импорта и экспорта товара (файл в экселе)Привет, опытному исполнителю с wordpress