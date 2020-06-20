Исправить проблему XML PHP

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Нужно сделать взаимодействие с банком, точнее их сайтом.

SSL certificate problem: self signed certificate- Выдает такую ошибку при отправке xml запроса. Сам тоже программист.

Есть сертификат локальный, дал банк.

Сам код следующий:

$xml = "

  CreateOrder

  RU

 

  Purchase

  E1000010

  1111

  944

  pay hpay

  https://hpayment.ru/error

  https://hpayment.ru/error

  https://hpayment.ru/sucess/

 

";

$address = "https://e-commerce.kapitalbank.az:5443/Exec";

$ch = curl_init($address);

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $address);

curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, true);

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);

curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, true);

$result = curl_exec($ch);

echo $result;

    $err ='' . curl_error($ch);

    curl_close($ch);

    print $err;

 

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