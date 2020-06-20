Нужен простой сайт для ввода и просмотра данных. Есть понятия - операторы, администраторы, работники, категории. При входе на сайт - простой запрос логина и пароля пользователя. Пользователи сайта это операторы и администраторы. ...
Исправить проблему XML PHP
Нужно сделать взаимодействие с банком, точнее их сайтом.
SSL certificate problem: self signed certificate- Выдает такую ошибку при отправке xml запроса. Сам тоже программист.
Есть сертификат локальный, дал банк.
Сам код следующий:
$xml = "
CreateOrder
RU
Purchase
E1000010
1111
944
pay hpay
";
$address = "https://e-commerce.kapitalbank.az:5443/Exec";
$ch = curl_init($address);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $address);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, true);
$result = curl_exec($ch);
echo $result;
$err ='' . curl_error($ch);
curl_close($ch);
print $err;
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