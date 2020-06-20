Создание сайта (Laravel + Vue) и настройка платежного скрипта (Bitcoin

Требуется сделать сайт (10 внутренних страниц + 1 главная) с личными кабинетами с нуля на Laravel + Vue и админкой, а также связать всё с готовым скриптом оплаты внутренних покупок. Созданный вами сайт будет располагаться на одном выделенном сервере, а скрипт оплаты на другом.

Движок сайта должен выдерживать высокие нагрузки (от 1500 пользователей на сайте одновременно с возможностью увеличения нагрузки).

Весь графический дизайн с нашей стороны (главная страница, кабинеты, видеоролики). С вас весь функционал сайта, настройка платежного скрипта и верстка графического дизайна.

Бюджет указан максимальный (без учета ваших бонусов за досрочное завершение проекта). При отклике на заявку сразу указывайте все ссылки на ваши работы по тематике криптовалют, сроки и цену текущего проекта. Мы ценим своё время и ваше тоже.

Детальное ТЗ будет отправлено только после согласования условий с будущими кандидатами (условия сотрудничества указаны в кратком тз). Варианты оплаты любые, включая оплату криптовалютой.

Условия оплаты:

Оплата будет поэтапная, детали предварительно будут согласованы с исполнителем.

Важно: с менеджерами не ведем общение, только с разработчиками. Общение голосом только с теми, кто попадет в список кандидатов.

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Мнение аналитика и рекомендации по движку:

Возможно будет правильным использовать связку PHP+JavaScript+CSS (это как обычно). Но использовать их максимально чисто, без всяких фреймворков. Тот же jQuery, по сути он уже себя изжил, все можно практически так же легко сделать на чистом Javascript и работать это будет в тысячи раз быстрее. Если программист не может без jQuery, то это горе программист... и программировать не умеет.

По поводу высоконагруженности. Если руки прямые у программиста, скорее всего сделает очень качественный продукт. Кеширование чтобы работало правильно, база данных чтоб оптимизирована была и т.д. Может быть ситуация, что в каком-то одном узком месте наблюдаются тормоза. Тут 2 выхода. Если замечено, что проблема в базе данных, значит надо оптимизацию сделать. Если просто тормозит скрипт (рассчеты сложные), то возможно имеет смысл этот модуль сделать на Golang в виде микросервиса. Тогда скорость резко возрастет. Но я не думаю, что в первый год у Вас возникнет такая проблема. Если возникнет, тогда оптимизация SQL или Golang. Если будет тормозить и дальше, то скорее всего решится покупкой нового сервера или разворачиванием нескольких виртуальных серверов и распределением нагрузки по серверам. Но это в далеком будущем.

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