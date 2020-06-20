Нужно поправить фильтр на сайте - добавить города в фильтр - добавить их в анкету - сделать url
Создание сайта (Laravel + Vue) и настройка платежного скрипта (Bitcoin
Требуется сделать сайт (10 внутренних страниц + 1 главная) с личными кабинетами с нуля на Laravel + Vue и админкой, а также связать всё с готовым скриптом оплаты внутренних покупок. Созданный вами сайт будет располагаться на одном выделенном сервере, а скрипт оплаты на другом.
Движок сайта должен выдерживать высокие нагрузки (от 1500 пользователей на сайте одновременно с возможностью увеличения нагрузки).
Весь графический дизайн с нашей стороны (главная страница, кабинеты, видеоролики). С вас весь функционал сайта, настройка платежного скрипта и верстка графического дизайна.
Бюджет указан максимальный (без учета ваших бонусов за досрочное завершение проекта). При отклике на заявку сразу указывайте все ссылки на ваши работы по тематике криптовалют, сроки и цену текущего проекта. Мы ценим своё время и ваше тоже.
Детальное ТЗ будет отправлено только после согласования условий с будущими кандидатами (условия сотрудничества указаны в кратком тз). Варианты оплаты любые, включая оплату криптовалютой.
Условия оплаты:
Оплата будет поэтапная, детали предварительно будут согласованы с исполнителем.
Важно: с менеджерами не ведем общение, только с разработчиками. Общение голосом только с теми, кто попадет в список кандидатов.
================
Мнение аналитика и рекомендации по движку:
Возможно будет правильным использовать связку PHP+JavaScript+CSS (это как обычно). Но использовать их максимально чисто, без всяких фреймворков. Тот же jQuery, по сути он уже себя изжил, все можно практически так же легко сделать на чистом Javascript и работать это будет в тысячи раз быстрее. Если программист не может без jQuery, то это горе программист... и программировать не умеет.
По поводу высоконагруженности. Если руки прямые у программиста, скорее всего сделает очень качественный продукт. Кеширование чтобы работало правильно, база данных чтоб оптимизирована была и т.д. Может быть ситуация, что в каком-то одном узком месте наблюдаются тормоза. Тут 2 выхода. Если замечено, что проблема в базе данных, значит надо оптимизацию сделать. Если просто тормозит скрипт (рассчеты сложные), то возможно имеет смысл этот модуль сделать на Golang в виде микросервиса. Тогда скорость резко возрастет. Но я не думаю, что в первый год у Вас возникнет такая проблема. Если возникнет, тогда оптимизация SQL или Golang. Если будет тормозить и дальше, то скорее всего решится покупкой нового сервера или разворачиванием нескольких виртуальных серверов и распределением нагрузки по серверам. Но это в далеком будущем.
================
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен простой сайт для ввода и просмотра данных. Есть понятия - операторы, администраторы, работники, категории. При входе на сайт - простой запрос логина и пароля пользователя. Пользователи сайта это операторы и администраторы. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Делал сайт для себя (интерес). Все вроде работает кроме кабинета и капчи (не обновляется всегда одна и та же). Хотелось бы увидеть как делают профи. Посмотреть код. Что бы объяснили немного как сделать так же ...Закрыт5 лет назад
нужен скрипт tracker расстояния на php и mysql прикрепить карту API карты https://www.mapbox.com/maps/dark или https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Develop регистрация нового участника по email активация новый старт каталог стартов в таблице (дата, время старта, тип ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать чат-бота для сбора анкетных данных лидов, переходящих с сайта на наш Telegram. Бота нужно интегрировать с AmoCRM.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
тз тут в гугл доке расписала вроде все задачи) вообще ищу программиста на постоянную основу, верстать сайты) сейчас горит этот проектЗакрыт5 лет назад
Требуется senior фронтенд-разработчик на Vue.js, для оптимизации, добавления функционала. Бекенд на Laravel Верстка имеется. Необходимые доработки подробно описаны в карточках на Трелло. Большой опыт, знания и выполненные работы обязательны. Сайт высоконагруженный, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
У организации 4 филиала, один подтвержденный и отображается на гугл картах, остальные создать не получается, так как код подтверждения не приходит. Необходимо добавитьВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно 1. Реферальная программа 2. Подключить платежную системы по API (perfect, payeer, etherium, Bitcoin) 3. Учёт пользователей. Оплата и выплата денег.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача Сайт музея на Битрикс, необходимо создать форму записи на сайте, с отображением расписания посещений и отправкой уведомлений работникам музея о записавшихся на экскурсию Обязательные требования На сайте должна появиться страница с ...Закрыт5 лет назад