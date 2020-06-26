Доработка сайта Vue.js / Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка625 просмотров

Требуется senior фронтенд-разработчик на Vue.js, для оптимизации, добавления функционала.  

Бекенд на Laravel 

Верстка имеется. Необходимые доработки подробно описаны в карточках на Трелло. 

Большой опыт, знания и выполненные работы обязательны. 

Сайт высоконагруженный, маркетплейс.  

Ссылка на сайт после выбора кандидатов, высылается в личном сообщении. 

При работе подписание НДА обязательно. 

Спасибо за интерес к проекту!

LaravelVue.js
5 лет назад
IvanDROUG
Иван 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Сергей
 
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