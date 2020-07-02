Доработки + адаптив по WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок511 просмотров

Имеется сайт где нужно доработать некоторые моменты + приложить усилия над адаптивом. 

Указывайте свой телеграмм. 

WordPress
5 лет назад
dimatutin
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Khis
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ставит четкие задачи, оплачивает в срок, всегда на связи. Рекомендую

Заявки фрилансеров

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33 года
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