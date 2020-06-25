Реализовать доработки на сайте modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка437 просмотров

Реализовать доработки на сайте modxhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/17LqM8-0ny5wJWvU95H6g3R6Wu-ds7rdBoMPPtwDiNAA/edit?usp=sharingОцените пожалуйста, по стоимости каждый пункт в отдельности

MODX
5 лет назад
luckylife7
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