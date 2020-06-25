На сайте https://www.yakutsk-stroy.ru/ нужно прикрутить к форме обратной связи Google reCAPTCHA. Бюджет 300 ₽. Кто готов, оставляйте свою заявку.
Реализовать доработки на сайте modx
Реализовать доработки на сайте modxhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/17LqM8-0ny5wJWvU95H6g3R6Wu-ds7rdBoMPPtwDiNAA/edit?usp=sharingОцените пожалуйста, по стоимости каждый пункт в отдельности
Заявки фрилансеров
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