Предполагается достаточно большой по размеру (100 000 и более единиц) каталог продукции, кроме этого в нем планируется развивать социальную составляющую - система рейтингов отзывов и так далее. Планируется личный кабинет для пользователя. Нужно будет создать ...
Питон программист для реализации не сложного проекта - срочно!
Питон программист для реализации не сложного проекта - срочно!
ТЗ исполнителю! Оплата по факту готовности 500$ - срок 8 дней
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