Питон программист для реализации не сложного проекта - срочно!

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок544 просмотра

Питон программист для реализации не сложного проекта - срочно!

ТЗ исполнителю! Оплата по факту готовности 500$ - срок 8 дней

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Python
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WebSockratStudio
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