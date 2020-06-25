Создание сайта каталога товаров с дополнительным функционалом.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок570 просмотров

Предполагается достаточно большой по размеру (100 000 и более единиц) каталог продукции, кроме этого в нем планируется развивать социальную составляющую - система рейтингов отзывов и так далее. Планируется личный кабинет для пользователя. Нужно будет создать бета версию и затем ее дорабатывать далее.  

Пишите на чем возможна реализация такого проекта и примерные суммы, сроки.  Плюс к программисту который реализовывал что то подобное и у него есть отлаженные наработки по этой тематике. 

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