Создание сайта каталога товаров с дополнительным функционалом.

Предполагается достаточно большой по размеру (100 000 и более единиц) каталог продукции, кроме этого в нем планируется развивать социальную составляющую - система рейтингов отзывов и так далее. Планируется личный кабинет для пользователя. Нужно будет создать бета версию и затем ее дорабатывать далее.

Пишите на чем возможна реализация такого проекта и примерные суммы, сроки. Плюс к программисту который реализовывал что то подобное и у него есть отлаженные наработки по этой тематике.