Нужно провести несколько коррекций на сайте ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки579 просмотров

Нужно провести несколько коррекций на сайте ИМ.

Движок самописный.

Некоторые задачи :

1. изменить формат скрытия товара. сейчас стр 404, должна быть или переадресация на раздел или открытие по прямой ссылке

2. добавить возможность показа короткие ролики (гифы или мп4) в карточке товара (сейчас только фото)

3. починить оплату через яндекс (в корзине и через кнопку)

4. прикрутить счетчик на отдельные товары

5. реазместить модуль (банер) "5 подарков на выбор"  в карточке товара 

5а. + добавить автономный ярлык на превью (сейчас можно ставить только один на выбор)

6. верстка. моб версия - изменить порядок отображения блоков на главной.

7.  верстка. в корзине и карточке товара в блоке "рекомендуем" поправить размеры кнопок, иконки прокрутки.

5 лет назад
veresk22
Борис 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kryvorotenko
Сергей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
$100
3 дня
Escrow
К неоспоримым достоинствам фрилансера отнесу спокойный характер - все возникавшие проблемы по ходу работы решались спокойно, без споров. А так же хорошая коммуникация - всегда на связи. В общем, работать было комфортно. Рекомендую.
Отличный человек и заказчик. Отнёсся с пониманием к некоторым возникшим трудностям. Всегда был на связи, дал всё необходимое для работы. Крайне советую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

kryvorotenko
Сергей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
Aлексей
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад