Нужно провести несколько коррекций на сайте ИМ.

Движок самописный.

Некоторые задачи :

1. изменить формат скрытия товара. сейчас стр 404, должна быть или переадресация на раздел или открытие по прямой ссылке

2. добавить возможность показа короткие ролики (гифы или мп4) в карточке товара (сейчас только фото)

3. починить оплату через яндекс (в корзине и через кнопку)

4. прикрутить счетчик на отдельные товары

5. реазместить модуль (банер) "5 подарков на выбор" в карточке товара

5а. + добавить автономный ярлык на превью (сейчас можно ставить только один на выбор)

6. верстка. моб версия - изменить порядок отображения блоков на главной.

7. верстка. в корзине и карточке товара в блоке "рекомендуем" поправить размеры кнопок, иконки прокрутки.