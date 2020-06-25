Нужно добавить в форму поле отправка голоса как в мессенджерах Whatsapp, telegram, vkontakte и т.д. Сайт написан на wordpress, форма на Elementor
Правки на сайт
Поменять переходы по кнопкам, выделить кнопки
Заявки фрилансеров
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