Сам сайт который надо доработать www.angelist.ru на самописном движке на php Что именно надо сделать: 1. Доработать лайк/дизлайк, чтобы не было постоянного тормозящего обновления страницы. Чтобы лайки/дизлайки засчитывались только один раз, от одного ...
Срочно нужно написать шаблоны по рассылке на зеннопостере
Срочно нужно написать шаблоны по рассылке на зеннопостере более 1000 шаблонов
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