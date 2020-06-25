Настроить оплату (чек-аут для сайта)

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Закрыт1 заявка362 просмотра

Сайт сделан на элементоре (вордпрес). Надо в бекенде соединить 2 метода оплаты (они настроены) но на одной странице оплаты.

ElementorWordPress
5 лет назад
guest_15892031587286
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад