Сделать 2 микросервиса на Golang

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Закрыт3 заявки584 просмотра

Добрый день

нужно сделать на Golang + https://github.com/micro/go-micro 2

Первый микросервис

- имеет 1 endpoint

- по факту подключения к endpoint, проверяет JWT токен у второго микросервиса. если все корректно, отдает корректный ответ

Второй микросервис

- позволяет создавать и авторизовать юзеров

- позволяет валидировать юзеров через JWT

- хранит сессии токенов в Redis, хранит юзеров в любой базе данных

Redis
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dgastudio
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