Скрипт импорта опций из XML для платформы OpenCart

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Закрыт4 заявки474 просмотра

Необходимо написать скрипт на PHP для импорта опций OpenCart 2.3

1. На удаленный сервер выгружается XML файл ver  2.0 который используется для обмена между конфигурациями 1с

2. В файле для объекта (товара) есть значения опций "цвет, размер" которые необходимо обработать  и внести в таблицы Опций, значений опций и присвоить товарам множественные опции. 

3. если будет необходимо, можно незначительно изменить формат выгрузки опций (одиночные значения, вывести идентификаторы, массив опций )

Основные требования

Оформить отдельным скриптом (будет выполнятся по крону)

Комментировать код (функции, классы)

Для работы с XML использовать SimpleXML

OpencartPHP
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mealeks
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