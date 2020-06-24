Настроить кнопку оформления рассрочки Приватбанка на сайте Геткурса (лендинг уже готов) Инструкция есть https://bw.gitbooks.io/api-oc/content/Create.html Заказ срочный. Ждем ответственных исполнителей. Если есть вопросы - пишите, обо всем договоримся
Скрипт импорта опций из XML для платформы OpenCart
Необходимо написать скрипт на PHP для импорта опций OpenCart 2.3
1. На удаленный сервер выгружается XML файл ver 2.0 который используется для обмена между конфигурациями 1с
2. В файле для объекта (товара) есть значения опций "цвет, размер" которые необходимо обработать и внести в таблицы Опций, значений опций и присвоить товарам множественные опции.
3. если будет необходимо, можно незначительно изменить формат выгрузки опций (одиночные значения, вывести идентификаторы, массив опций )
Основные требования
Оформить отдельным скриптом (будет выполнятся по крону)
Комментировать код (функции, классы)
Для работы с XML использовать SimpleXML
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