Необходимо выполнить API запросы сервера для обеспечения изменения порядка демонстрации фотографий в проекте выполненном на ASP.NET Вот копии тасков в Трело: Контент: возможность выбрать и сохранить порядок привязанных файлов (если их больше 1-го) ...
Разработать плагины для блочного js-редактора Editor.js
Разработать плагины для блочного js-редактора Editor.js ( https://editorjs.io/ ) со следующим функционалом:
1. Этаж "спойлер" с двумя полями: заголовок (input) и сам текст-спойлер (textarea)
2. Этаж "уведомлени" (message) с двумя полями: заголовок (input) и текст (textarea)
3. Этаж "формула" с одним input-полем, при заполнении которого, указанная формула автоматически конвертируется через Katex ( https://katex.org/ ). При повторном редактировании результат конвертируется обратно в текстовый вариант, но уничтожение и повторная инициализация формулы происходит только в случае отличия от предыдущего сформированного варианта (т.е. при редактировании старый вариант просто прячется до завершения изменения и проверки).
4. Этаж "аккордеон" с одним блоком из двух полей по умолчанию (input-заголовок и textarea-текст) и возможностью через +/- добавлять и удалять дополнительные блоки. (пример: https://fomantic-ui.com/modules/accordion.html )
5. Inline-инструмент для маркирования текста в 3-х цветовых вариантах
6. Inline-инструмент "tooltip"
7. Inline-инструмент "эмодзи" с возможность выбора изображения из вспомогательной области
8. Inline-инструмент "лейбл"
9. Inline-инструмент "цвет текста" с выбором из допустимого перечня
Доработать уже существующих этажи:
1. Добавить кнопку для добавления этажа image (https://github.com/editor-js/image) - сейчас этаж добавляется только в случае ctrl+v ссылки, содержащей изображение
Для всех плагинов, подразумевающих сторонние компоненты (например, tooltip) установка необходимых для них скриптов не требуется, только интеграция с уже рабочим функционалом (добавление классов и визуальное отображение/редактирование результата).
От Вас информация про:
1. Опыт и примеры работ
2. Напишите ориентировочную стоимость
3. Когда готовы начать и сколько времени займёт?
4. Есть ИП/ООО?
Оставляйте скайп/telegram, для оперативного обсуждения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Найти ошибку и исправить расчеты калькулятора для всех лотов на сайте, на данный момент не правильно считает полную пошлину - необходимо найти и исправить ошибку, правильные расчеты таможенной пошлины здесь https://www.tks.ru/auto/calc/?sxfxi Вероятно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно прикрепить к заказу отправку заметок и фотографий При оформлении заказа, заметки и фотографии отправляются на почту Сайт на WordpressВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать задачи по рассылке, а также 11 пунктов по доработкам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен PHP-программист для доработок скрипта платёжной системы. Оплата попроектно.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен разработчик для переведение HTML кода портала в компоненты на VUI.js Проект: - Маркетплейс по продаже файлов с социальным функционалом Ссылку на проект скину в ЛС. От вас жду ...Закрыт5 лет назад
- $50
Приветствую коллеги! Необходимо внести правки на сайт разработанный на CMS CodeIgniter. Конкретно добавить поля в админской части и изменить некоторые действия во фронте. Работа на PHP только. Детали и сайт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется внедрить второй язык (английский) на сайт CMS OpenCart 2.1.0.1 На выходе я должен получить сайт готовый для наполнения английскими материалами (контент уже готов). Возможность, автоматически показывать английскую ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать существующий интернет-магазин по макету-структуре. Существующий магазин на Opencart 2.3 с уникальным шаблоном. Корзина и личный кабинет убирается. Переделке подвергается главная страница, верхнее меню, и страница категорий товаров. Макет-структуру и ...Закрыт5 лет назад
- $1500
Необходимо переделать дизайн сайта согласно ТЗ на Yii фреймворк. Разработка веб-дизайна сайта не требуется. Требуется разработка и реализация строго по ТЗ.Закрыт5 лет назад