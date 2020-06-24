Разработать плагины для блочного js-редактора Editor.js ( https://editorjs.io/ ) со следующим функционалом:

1. Этаж "спойлер" с двумя полями: заголовок (input) и сам текст-спойлер (textarea)

2. Этаж "уведомлени" (message) с двумя полями: заголовок (input) и текст (textarea)

3. Этаж "формула" с одним input-полем, при заполнении которого, указанная формула автоматически конвертируется через Katex ( https://katex.org/ ). При повторном редактировании результат конвертируется обратно в текстовый вариант, но уничтожение и повторная инициализация формулы происходит только в случае отличия от предыдущего сформированного варианта (т.е. при редактировании старый вариант просто прячется до завершения изменения и проверки).

4. Этаж "аккордеон" с одним блоком из двух полей по умолчанию (input-заголовок и textarea-текст) и возможностью через +/- добавлять и удалять дополнительные блоки. (пример: https://fomantic-ui.com/modules/accordion.html )

5. Inline-инструмент для маркирования текста в 3-х цветовых вариантах

6. Inline-инструмент "tooltip"

7. Inline-инструмент "эмодзи" с возможность выбора изображения из вспомогательной области

8. Inline-инструмент "лейбл"

9. Inline-инструмент "цвет текста" с выбором из допустимого перечня

Доработать уже существующих этажи:

1. Добавить кнопку для добавления этажа image (https://github.com/editor-js/image) - сейчас этаж добавляется только в случае ctrl+v ссылки, содержащей изображение

Для всех плагинов, подразумевающих сторонние компоненты (например, tooltip) установка необходимых для них скриптов не требуется, только интеграция с уже рабочим функционалом (добавление классов и визуальное отображение/редактирование результата).

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2. Напишите ориентировочную стоимость

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