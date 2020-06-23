Доработка интернет магазина по макету

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки541 просмотр

Необходимо доработать существующий интернет-магазин по макету-структуре.

Существующий магазин на Opencart 2.3 с уникальным шаблоном.

Корзина и личный кабинет убирается.

Переделке подвергается главная страница, верхнее меню, и страница категорий товаров.

Макет-структуру и ссылку на существующий сайт высылаю в личный кабинет по запросу.

Opencart
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