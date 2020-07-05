Доделать проект на yii2

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Завершен3 заявки476 просмотров

Нужно внести несколько финальных правок в верстку и бэк сайта на yii2

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Yii
5 лет назад
Ye-riia
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

DenDevin
40 лет
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Был
7 часов назад
5 лет назад
$50
1 день
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Все по делу и в срок!
Евгений - один из лучших заказчиков, хорошо налажена коммуникация, четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Владимир
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад
2 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад