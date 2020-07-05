Здравтствуйте! Есть скрипт symphony 3.2, нужно сделать передачу сущностей для различных пользователей. Используем FosUserBundle. Нужен человек умеющий с этим работать для решения небольших задач.
Доделать проект на yii2
Нужно внести несколько финальных правок в верстку и бэк сайта на yii2
Оставляйте ТЕЛЕГРАМ
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