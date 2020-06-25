Требуется смена TITLE сайта в зависимости от выбранного города. Работа на трех сайтах на YII2, обновления (коммиты) заливаются через bitbacket posm.market pravilopareto.ru zakaz-oboi.ru
Нужно сделать изменения в скрипте на Symphony 3.2
Здравтствуйте!
Есть скрипт symphony 3.2, нужно сделать передачу сущностей для различных пользователей. Используем FosUserBundle. Нужен человек умеющий с этим работать для решения небольших задач.
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