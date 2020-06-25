Нужно сделать изменения в скрипте на Symphony 3.2

1. При клике на кнопку заказать звонок, открывается в новом окне, а не модальном 2. Страницы НЕ каталога svoiamebel_точка_ru/auxpage_kak-zakazat/111111 не отдают 404 ошибку если исправите возможно будет дополнительное задание - организовать сравнение товаров ...