Нужно сделать изменения в скрипте на Symphony 3.2

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Закрыт2 заявки517 просмотров

Здравтствуйте!

Есть скрипт symphony 3.2, нужно сделать передачу сущностей для различных пользователей. Используем FosUserBundle. Нужен человек умеющий с этим работать для решения небольших задач.

4 года назад
dkazankov
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