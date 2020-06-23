Требуется смена TITLE сайта в зависимости от выбранного города. Работа на трех сайтах на YII2, обновления (коммиты) заливаются через bitbacket posm.market pravilopareto.ru zakaz-oboi.ru
Перенести товары на Битрикс
Требуется перенести товары в интернет магазин на битриксе.
Около 900 шт. Перенос с Shop-Script (Webasyst старый).
Работа ручная, там есть торговые предложения.
Заявки фрилансеров
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