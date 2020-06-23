Перенести товары на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок437 просмотров

Требуется перенести товары в интернет магазин на битриксе.

Около 900 шт.  Перенос с Shop-Script (Webasyst старый). 

Работа ручная, там есть торговые предложения. 

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