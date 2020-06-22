Разработка сайта по макету

Разработать сайт по данным макетам: yadi.sk/d/aFuNCowj1hSzxA

Верстка уже имеется, скину при отклике.

Сайт должен предоставлять аккаунты Warface и также рулетку по аккаунтам. Создать скрипт или найти его, все в ваших руках. Важен результат)

Сделать следует примерно также, как на этих сайтах:

warface.shop/

warface.vip/