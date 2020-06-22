Написать бота в Телеграме

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Закрыт5 заявок474 просмотра

Добрый день нужен бот в телеге который будет отслеживать чаты с товарами связанными с короновирусом и отправлять мне в личку лидов которые в чате пишут коммерческие запросы связанные с покупкой этих товаров, Цена и сроки ? Пример бота есть

5 лет назад
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