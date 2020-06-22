Обновить версию PHP сайта до самой новой из возможных.

Сайт skidki.by запускается на устаревшей версии PHP, на последней версии не запускается. Нынешняя версия: CGI 5.2.17, Apache 5.4.16, FastCGI (Nginx + PHP-FPM) 5.4.16.

Обновить версию PHP до самой новой из возможных. Можно поудалять те функции, которые не дают сайту запускаться.

Я заинтересован в долгосрочном сотрудничестве по доработке этого сайта. Сейчас есть более 10 несложных доработок сайта и админки. Подробности предоставлю в ТЗ.