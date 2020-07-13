Задача по wordpress. Оптимизация

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок468 просмотров

Добрый день есть задача по wordpress оцененная по времени. Прошу откликаться только тех, кто готов выполнить за указанную цену, либо чуть выше в рамках разумного. Задача прикреплена

WordPress
5 лет назад
VadimProgr
Вадим 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
19 часов назад
5 лет назад
$20
12 дней
Escrow
Неплохой исполнитель. Можно работать.
Хорошо сработались, отличный, очень спокойный и понимающий заказчик. Рекомендую

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