Создать копию Маски для Инстаграм
Парсер данных с сайта госзакупок и добавление его в базу mysql
Парсер для сайта компания для госзаказчиков. Работа оценивается по соответствию техзаданию.
Нужно парсить XML файлы находящиеся по адресу ftp://ftp.zakupki.gov.ru/
fcs_regions / регион / notifications по нажатию кнопки на нашем сайте.
Парсер извещений происходит по похожему принципу: передаются параметры
ИНН и КПП компании, которая авторизована и нажала кнопку в данный
момент. Пример скриптов по загрузке пг, на основе которого можно сделать
извещения предоставим. Нынешний парсер по планам графикам с этого же
сайта написан на Python и PHP
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Доьрый день. Нужна программа CRM. Фирма занимается подготовкой документов для иностранцев.Веб-программирование20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Добрый день! Система управления - vamshop 1 (OScommerce), Если можете сделать что-то отдельно, пишите обсудим. 1) Калькулятор расчета стоимости размера изображения по заданным параметрам. Формула есть. Нужно чтобы корректно клалось в корзину. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужная точно такая же форма оплаты, как на этом примере https://bgbg0002.club/pay?token=900444f19cabfc137d4ab5c4d921249c&h=92_ay8hc0xdp5athgoeu Можете использовать шлюз b2b тинькофф. Готовый скрипт то же пойдет. Предлагайте вашу цену.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день. 1. Необходимо добавить опцию "поднять объявление" для пользователей сайта. 2. Сделать кликабельным для звонка номер телефона во всех объявлениях. Сайт на вордпресс. Обязательные требования: опыт работы с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется back-end разработчик на платформе Rage MP с опытом работы,для написания сервера. Укажите сроки и стоимость для реализации данного пооекта.Требуемые знания: JavaScript, NodeJS, GIT. Будет плюсом знание: HTML/CSS (SASS/Stylus)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Написать код, который в Salesforce создает кастомный объект и записывает его в базу данных. Знания Salesforce приветствуются.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Всем привет, на сайте установлен плагин для голосования... Но через раз не работает. Нужно помочь исправить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Мне нужно настроить простого чат-бота в телеграме Чтобы человек получал текстовое сообщение с информацией и после того, как прочитал его, мог попросить следующее. Буквально на 3 функции: - Согласие ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно спарсить товары в интернет магазин с яндекс маркетаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад