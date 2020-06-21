Парсер данных с сайта госзакупок и добавление его в базу mysql

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Парсер для сайта компания для госзаказчиков. Работа оценивается по соответствию техзаданию. 

Нужно парсить XML файлы находящиеся по адресу ftp://ftp.zakupki.gov.ru/ 

fcs_regions / регион / notifications по нажатию кнопки на нашем сайте.

Парсер извещений происходит по похожему принципу: передаются параметры

ИНН и КПП компании, которая авторизована и нажала кнопку в данный

момент. Пример скриптов по загрузке пг, на основе которого можно сделать

извещения предоставим. Нынешний парсер по планам графикам с этого же

сайта написан на Python и PHP

MySQLPHPPython
5 лет назад
guest_15927857582514
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Никита
 
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Никита
 
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