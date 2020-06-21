Создать скрипт оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка593 просмотра

Нужная точно такая же форма оплаты, как на этом примере https://bgbg0002.club/pay?token=900444f19cabfc137d4ab5c4d921249c&h=92_ay8hc0xdp5athgoeu

Можете использовать шлюз b2b тинькофф. Готовый скрипт то же пойдет. Предлагайте вашу цену.

5 лет назад
guest_15926761541907
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад