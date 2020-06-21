Добрый день. Мне нужна html страница копия trello 1. с возможностью создавать колонки 2. внутри колонки создавать карточки 3. Перемещать карточки 4. Все должно скролиться так-же ...
MODX доработка личного кабинета
Добрый день
Есть MODX с реализованным Личным кабинетом через Login.
1. Сейчас авторизация и регистрация пользователя осуществляется с использованием логина. Задача сделать вместо логина номер телефона (по маске) с подтверждением по смс.
2. При входе в ЛК пользователь видит ссылки на договора которые он должен подписать (отдельные ресурсы) при переходе первый раз в договор ему предлагается его подписать. Т.е. он должен нажать кнопку получить смс код на номер указанный при регистрации ввести его, после чего договору присваевается статус подписан (статус можно менять какой либо параметр возможно tv и проверять его при открытии договора, если true показываем договор со статусом подписан, если false показываем с кнопкой подписать).
Нужно реализовать только функционал, верстать и дизайнирить ничего не нужно.
Для подтверждения смс у нас есть свой технический смс-шлюз от билайн.
Прошу писать сразу ориентировочную цену.
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