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Ищу человека / команду для завершения проекта на PHP Laravel
Ищу человека / команду для завершения проекта kiev.travel, дальнейшей поддержки и развития проекта на PHP Laravel.
Проект построен на Laravel, MySql. Front-end:Js(JQuery), laravel blades. Краткое описание проекта: Управление гостиницей, рестораном и экскурсиями.
Код будет проходить ревю у разработчика из предыдущей команды. Также у него можно будет получить консультации.
https://gitlab.com/Sykachev/villa/-/commit/f42eb9be21e76bbde644d771ec3da69f30b9299ahttps://gitlab.com/Sykachev/villa/-/wikis/pages - документация
https://gitlab.com/Sykachev/villa/-/wikis/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9 - стек технологий
Первоначальное техническое задание ч.1 - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXYbpCrEEm8zklxAW_pSRqKqa31Tlfgmr--3845ruxc/edit?usp=sharing
Остальные задачи ч.2, 3 …. после успешного выполнения ч.1
ВАЖНО: junior - просьба не писать.
midl - только если крепко уверены в своих силах.
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