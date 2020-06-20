Ищу человека / команду для завершения проекта на PHP Laravel

Ищу человека / команду для завершения проекта kiev.travel, дальнейшей поддержки и развития проекта на PHP Laravel.

Проект построен на Laravel, MySql. Front-end:Js(JQuery), laravel blades. Краткое описание проекта: Управление гостиницей, рестораном и экскурсиями.

Код будет проходить ревю у разработчика из предыдущей команды. Также у него можно будет получить консультации.

https://gitlab.com/Sykachev/villa/-/commit/f42eb9be21e76bbde644d771ec3da69f30b9299ahttps://gitlab.com/Sykachev/villa/-/wikis/pages - документация

https://gitlab.com/Sykachev/villa/-/wikis/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9 - стек технологий

Первоначальное техническое задание ч.1 - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXYbpCrEEm8zklxAW_pSRqKqa31Tlfgmr--3845ruxc/edit?usp=sharing

Остальные задачи ч.2, 3 …. после успешного выполнения ч.1

ВАЖНО: junior - просьба не писать.

midl - только если крепко уверены в своих силах.