Для одного из сайтов под управлением Wordpress хотим внедрить возможность выбора языка, но готовые плагины использовать не хотим, из-за большого количества страниц на сайте и невозможности адаптации, количество страниц в приделах 15000. Нам необходимо переводить ...
Требуется программирование сайта и админка "под ключ".
Требуется специалист по веб программированию.
Задача оживить верстку и связать сайт с админ панелью "Под ключ".
Некоторые основные работы:
- запрограммировать три тарифных плана, с разницей в уровне доступа
- создать удобный раздел учета и управления пользователями
- запрограммировать партнерскую программу
- создать раздел статистики регистраций и оплат
- запрограммировать разделы управления контентом сайта...
Проект простой, поэтому нужна легкая, гибкая и понятная архитектура, без хардкода и прочих дешевых финтов.
Предпочтительны технологии "широкого доступа": PHP-Laravel, React, Node и тд, чтобы легко было поддерживать проект даже в случае прекращения сотрудничества.
Подробное ТЗ для оценки предоставлю в ЛС заинтересованным лицам, в процессе обсуждения.
Вот прототипы сайта для понимания с чем предстоит работать:
https://www.figma.com/file/rW7DlbYm5ovx1OrHc1CnCS/Pohudei.online?node-id=0%3A1
ВАЖНО:
- Двигаться по таймлайну чтобы выдержать срок. Обязательно работать и выходить на связь каждый день.
- Быть на связи в рабочее время, желательно возможность общаться голосом чтобы ускорять процесс.
- При срыве сроков накладываем заранее согласованные санции (% от оговоренной суммы)
СРОК: до 21 дней.
ОПЛАТА: договорная, после обсуждения деталей, через БС.
Работа по договору с пасспортными данными.
С пустыми и новыми профилями без отзывов просьба не обращаться.
Для ускорения процесса пишите в ТГ: pavel_bur
Заранее спасибо за отклик.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Фильтр товаров в категориях на опенкарте нужен такого вида http://prntscr.com/t388rn все названия так же в зоне тега результат фильтра http://prntscr.com/t2rzt1 был скрыт от индексации поисковиков в роботсе когда находишься в категории, ...Закрыт5 лет назад
- $30
Требуется верстальщик с минимальными знаниями фраемворка yii2 Чтобы натянуть верстку на сайтВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Надо сделать доработку сайта, работающего на Yii2 + Bootstrap 3.3. Все работы и демонстрацию результата надо проводить в "песочнице" Исполнителя. КРАТКОЕ ТЗ: Нужно сделать возможность заполнять формы (защита капчей) и отправлять сформированное ...Закрыт5 лет назад
Есть сайт https://il-mio.ru/ Доработки: 1. Фильтр барахлит. Если зайти в каталог https://il-mio.ru/kofe-v-zernah и сделать сортировку по цене -> по возрастанию, то открывается несуществующая страница. Нужно поправить. 2. В том же фильтре сортировка по ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать информационный портал города. Фронтенд, бэкенд, приложения ios и android. Php+Sql+Ajax+VueJS/ReactJS Cordova/PhoneGap Рассмотрю и другие варианты. Дизайн свой Студии не интересуют. Работаю ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $14
Создать Кабинет клиента. Кабинет модератора. Кабинет админа. Проект не сложный. Файлы с разъяснениями "как я это вижу приложил" Бюджет 13 евроЗакрыт5 лет назад
Доброго дня! Сайт сверстан в Элементор, вордпресс == в Сафари не отображаются некоторые картинки например на главной странице https://prazdnikon.ru/ вот так http://joxi.ru/J2bQRkYTGJDK3m = например, загружаеется картинка https://prazdnikon.ru/wp-content/uploads/2019/06/xlogo.png но в итоге она ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать фильтр в среде MATLAB Более подробно при обсужденииВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад