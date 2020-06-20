Требуется программирование сайта и админка "под ключ".

Требуется специалист по веб программированию.

Задача оживить верстку и связать сайт с админ панелью "Под ключ".

Некоторые основные работы:

- запрограммировать три тарифных плана, с разницей в уровне доступа

- создать удобный раздел учета и управления пользователями

- запрограммировать партнерскую программу

- создать раздел статистики регистраций и оплат

- запрограммировать разделы управления контентом сайта...

Проект простой, поэтому нужна легкая, гибкая и понятная архитектура, без хардкода и прочих дешевых финтов.

Предпочтительны технологии "широкого доступа": PHP-Laravel, React, Node и тд, чтобы легко было поддерживать проект даже в случае прекращения сотрудничества.

Подробное ТЗ для оценки предоставлю в ЛС заинтересованным лицам, в процессе обсуждения.

Вот прототипы сайта для понимания с чем предстоит работать:

https://www.figma.com/file/rW7DlbYm5ovx1OrHc1CnCS/Pohudei.online?node-id=0%3A1

ВАЖНО:

- Двигаться по таймлайну чтобы выдержать срок. Обязательно работать и выходить на связь каждый день.

- Быть на связи в рабочее время, желательно возможность общаться голосом чтобы ускорять процесс.

- При срыве сроков накладываем заранее согласованные санции (% от оговоренной суммы)

СРОК: до 21 дней.

ОПЛАТА: договорная, после обсуждения деталей, через БС.

Работа по договору с пасспортными данными.

С пустыми и новыми профилями без отзывов просьба не обращаться.

Для ускорения процесса пишите в ТГ: pavel_bur

Заранее спасибо за отклик.