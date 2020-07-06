Для одного из сайтов под управлением Wordpress хотим внедрить возможность выбора языка, но готовые плагины использовать не хотим, из-за большого количества страниц на сайте и невозможности адаптации, количество страниц в приделах 15000. Нам необходимо переводить ...
Персональный проект
Необходимо сделать бекенд и интегрировать верстку 2ух посадочных лендингов.
ТЗ:
Общая админка и база данных для двух сайтов
- Раздел клиенты ( куда заносяться все клиенты с формы groshi )
- Раздел офферы ( куда наполняються офферы по тем данным что в таблице )
- Раздел фильтры ( там настраиваються фильтра которые есть в системе - теги и отдельные фильтра )
- Функции с клиентом:
1. Просмотр карточки клиента
- Функции с оффером
1. Добавление нового оффера
2. Редактирование существующего
3. Удаление существующего
4. Добавление нового тега к офферу ( для фильтрации )
5. Настройка вывода офферов на Personal Banker ( которые выводим изначально до фильтрации )
6. Настройка закрепленных офферов на Groshi
7. Настройка закрепленных офферов на Personal Banker - те что в топе
- Функции с фильтром:
1. Добавления нового фильтра ( нового тега )
2. Добавление нового фильтра ( не тега - а диапазона )
3. Удаление фильтра
4. Редактирование существующего фильтра
- Функции с редактированием контента ( на странице результата ) редактируем Условия кредита + редактируеи Пример расчета займа
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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