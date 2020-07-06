Персональный проект

Необходимо сделать бекенд и интегрировать верстку 2ух посадочных лендингов.

ТЗ:

Общая админка и база данных для двух сайтов

- Раздел клиенты ( куда заносяться все клиенты с формы groshi )

- Раздел офферы ( куда наполняються офферы по тем данным что в таблице )

- Раздел фильтры ( там настраиваються фильтра которые есть в системе - теги и отдельные фильтра )

- Функции с клиентом:

1. Просмотр карточки клиента

- Функции с оффером

1. Добавление нового оффера

2. Редактирование существующего

3. Удаление существующего

4. Добавление нового тега к офферу ( для фильтрации )

5. Настройка вывода офферов на Personal Banker ( которые выводим изначально до фильтрации )

6. Настройка закрепленных офферов на Groshi

7. Настройка закрепленных офферов на Personal Banker - те что в топе

- Функции с фильтром:

1. Добавления нового фильтра ( нового тега )

2. Добавление нового фильтра ( не тега - а диапазона )

3. Удаление фильтра

4. Редактирование существующего фильтра

- Функции с редактированием контента ( на странице результата ) редактируем Условия кредита + редактируеи Пример расчета займа