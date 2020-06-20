Доработать сайт на open cart

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Закрыт6 заявок799 просмотров

Есть сайт https://il-mio.ru/

Доработки:

1. Фильтр барахлит. Если зайти в каталог https://il-mio.ru/kofe-v-zernah и сделать сортировку по цене -> по возрастанию, то открывается несуществующая страница. Нужно поправить.

2. В том же фильтре сортировка по региону Азия и океания даёт пустую выдачу и фильтр пропадает. Если нет товаров по фильтру, нужно выдавать сообщение - ничего не найдено и фильтр оставлять видимым.

Пока только это, но там будут ещё доработки. ТЗ в разработке и будет готово к выходным или началу следующей недели. Если всё понравится, то будем долговременно с вами сотрудничать по этому проекту

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