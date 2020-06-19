Нужно доработать поиск на Битрикс

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Есть 2 задачи по Битриксу:

Есть сайт http://vsp-irk.ru/

1) У него есть поиск, ищет только точное вхождение, к примеру по запросу поиска:

205 - найдёт только точное вхождение

Но не найдёт к примеру деталь под названием 20505И

Итак же пример с буквами:

UCP - найдёт только точное вхождение

Но не найдёт к примеру деталь под названием UCPA

То есть нужно чтобы искало повсеместно.

2) Добавить на сайт хлебные крошки.

Проект работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.9"

5 лет назад
andrej6452
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