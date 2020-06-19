Сделать парсер фотографий для магазина

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Закрыт9 заявок665 просмотров

Нужно сделать парсер фото для магазина на cms WebAsyst. Сайт донор есть, соотносить одинаковые товары можно по артикулу с донором, они полностью идентичные.

Webasyst
5 лет назад
CTO_KOTOB
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