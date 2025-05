Парсинг сайта

Распарсить словарь https://large_phrasebook_en_ru.academic.ru/

Результат парсинга и обработки данных нужно сохранить в две таблицы (MySQL)

На примере данной страницы https://large_phrasebook_en_ru.academic.ru/16899/work_like_a_horse

Результат должен быть следующим

-----------------

|Таблица Phrase

|id %

|phrase - work like a horse

|phrase_extra - (work like a horse (like a navvy, nigger, slave или galley slave))

|translation - трудиться до изнеможения; ≈ работать как каторжный, работать как вол

------------------

поле phrase_extra заполнять только там, где для него есть данные

-----------------

|Таблица Examples

|id %

|phrase_id - %

|example - Why should you stay here working like a galley slave in the dust and heat, when you could come with me and live like a princess?

|example_full - Why should you stay here working like a galley slave in the dust and heat, when you could come with me and live like a princess? (K. S. Prichard, ‘The Roaring Nineties’, ch. 37)

|example_translation - К чему вам торчать здесь, работать как каторжная, в жару, в пыли? Поедемте со мной - и вы будете жить как принцесса!

|id %

|phrase_id - %

|example - ...she had to work like a nigger but she was happy.

|example_full - ...she had to work like a nigger but she was happy. (A. J. Cronin, ‘The Stars Look Down’, book III, ch. IV)

|example_translation - Грейс приходилось работать не покладая рук, но она чувствовала себя счастливой.

------------------

В поле example те же данные что и в example_full, только без указания источника

Сохранять только текст, все теги удалить.