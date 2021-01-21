Сайт https://vilochniy.ru/ - на Wordpress. Карточки товаров - это записи. Woocommerce не установлен. Необходимо внедрить турбо страницы под Яндекс. Наш программист сделать этого не может, застрял на этапе формирования YML как раз из-за того, ...
Парсинг сайта
Распарсить словарь https://large_phrasebook_en_ru.academic.ru/
Результат парсинга и обработки данных нужно сохранить в две таблицы (MySQL)
На примере данной страницы https://large_phrasebook_en_ru.academic.ru/16899/work_like_a_horse
Результат должен быть следующим
-----------------
|Таблица Phrase
|id %
|phrase - work like a horse
|phrase_extra - (work like a horse (like a navvy, nigger, slave или galley slave))
|translation - трудиться до изнеможения; ≈ работать как каторжный, работать как вол
------------------
поле phrase_extra заполнять только там, где для него есть данные
-----------------
|Таблица Examples
|id %
|phrase_id - %
|example - Why should you stay here working like a galley slave in the dust and heat, when you could come with me and live like a princess?
|example_full - Why should you stay here working like a galley slave in the dust and heat, when you could come with me and live like a princess? (K. S. Prichard, ‘The Roaring Nineties’, ch. 37)
|example_translation - К чему вам торчать здесь, работать как каторжная, в жару, в пыли? Поедемте со мной - и вы будете жить как принцесса!
|id %
|phrase_id - %
|example - ...she had to work like a nigger but she was happy.
|example_full - ...she had to work like a nigger but she was happy. (A. J. Cronin, ‘The Stars Look Down’, book III, ch. IV)
|example_translation - Грейс приходилось работать не покладая рук, но она чувствовала себя счастливой.
------------------
В поле example те же данные что и в example_full, только без указания источника
Сохранять только текст, все теги удалить.
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