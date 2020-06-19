Нужен опытный backend разработчик на проект онлайн-консультанта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки514 просмотров

Необходимо разработать онлайн-консультант (существующие решения не устраивают). Предполагаемый стек технологий: NodeJS, PostgreeSQL, фреймворки на JS типа vuejs (в процессе будем уточнять). Личный кабинет предполагается писать на web-технологиях, но возможно и применение Electron (как отдельное десктоп-приложение). Первый этап -запуск чата. Второй этап прикрутить бота который возможно будет работать на основе Elasticsearch. 

Необходимо оценить трудозатраты и предполагаемый бюджет. На фронтэнд разработчик есть. 

Просьба – обязательно портфолио, возможно ссылки на репозиторий с реальными проектами (github и подобное)

Интересует стоимость и сроки реализации

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daykon
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