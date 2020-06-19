Нужен опытный backend разработчик на проект онлайн-консультанта

Необходимо разработать онлайн-консультант (существующие решения не устраивают). Предполагаемый стек технологий: NodeJS, PostgreeSQL, фреймворки на JS типа vuejs (в процессе будем уточнять). Личный кабинет предполагается писать на web-технологиях, но возможно и применение Electron (как отдельное десктоп-приложение). Первый этап -запуск чата. Второй этап прикрутить бота который возможно будет работать на основе Elasticsearch.

Необходимо оценить трудозатраты и предполагаемый бюджет. На фронтэнд разработчик есть.

Просьба – обязательно портфолио, возможно ссылки на репозиторий с реальными проектами (github и подобное)

Интересует стоимость и сроки реализации